Cina: Nanning, abitanti svolgono attività fisica nel verde del parco Nanhu (1)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cittadini fanno jogging lungo il lago nel parco Nanhu a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 9 ottobre 2026. Situato nel cuore di Nanning, il parco Nanhu è ampiamente conosciuto come il “polmone verde” della città. Gli abitanti del posto fanno jogging lungo il lago, camminano a passo sostenuto sui viali e praticano il taijiquan all’ombra di alberi secolari, immergendosi completamente nel semplice piacere dell’attività fisica all’aperto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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