Cina: Nanchino, luci e colori per Festival delle lanterne di Qinhuai (3)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti ammirano le decorazioni luminose esposte nell’area panoramica del tempio di Confucio durante la 40esima edizione del Festival delle lanterne di Qinhuai a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 21 gennaio 2026. La cerimonia di accensione delle luci del festival si è tenuta mercoledì presso il parco Bailuzhou. Il festival può essere visitato in diverse aree espositive nei pressi del fiume Qinhuai nella città di Nanchino.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
