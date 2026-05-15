Cina: Mongolia Interna, la Zhenglan Banner accelera lo sviluppo di nuove energie (1)

XILINGOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra una base delle nuove energie a Zhenglan Banner, nella Xilingol League, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 14 maggio 2026. Sfruttando i propri vantaggi a livello geografico e di risorse, negli ultimi anni Zhenglan Banner ha accelerato lo sviluppo aggregato su larga scala delle nuove energie, con particolare attenzione a quella eolica. Con 11 progetti eolici già completati, sta ora costruendo una base energetica integrata da 10 gigawatt, con l’obiettivo di realizzare un sistema energetico moderno, pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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