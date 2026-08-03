Cina: Mongolia Interna, la stazione di osservazione di Ming’antu (2)

XILIN GOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il primo agosto 2026, mostra la stazione di osservazione di Ming’antu del Centro nazionale di scienze spaziali dell’Accademia cinese delle scienze, situata nel Zhengxiangbai Banner, nella Xilin Gol League della regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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