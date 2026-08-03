Cina: Alibaba presenta ultimo modello di IA con funzionalità avanzate

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi l’azienda tecnologica cinese Alibaba ha presentato il suo ultimo modello linguistico di grandi dimensioni, Qwen3.8-Max, che segna un importante aggiornamento della serie Qwen con funzionalità avanzate nella programmazione, nelle attività lavorative quotidiane e nella ricerca.

Il modello presenta 2.400 miliardi di parametri e supporta una finestra di contesto fino a un milione di token, ha affermato l’azienda.

Secondo la piattaforma di valutazione di terze parti Arena, i modelli Qwen si collocano tra i modelli linguistici di grandi dimensioni di più alto livello al mondo.

Qwen3.8-Max dimostra competenza nella programmazione autonoma e nell’esecuzione a lungo termine, operando in modo indipendente per periodi prolungati senza l’intervento umano, secondo quanto riportato da Alibaba. Incaricato di creare da zero un framework di agenti auto-evolutivi, Qwen3.8-Max ha stabilito un ciclo ingegneristico che sintetizza il feedback degli utenti, le migliori pratiche della comunità e i dati di autotest.

Attraverso iterazioni continue di generazione di codice, test, anteprime e analisi dei log, ha prodotto “oh-my-cli”, un framework di agenti auto-evolutivi che è stato reso completamente open source su GitHub.

Le aziende tecnologiche cinesi hanno recentemente compiuto progressi nello sviluppo dei propri modelli di intelligenza artificiale. A luglio, la startup di IA Moonshot AI ha rilasciato il modello Kimi K3, che presenta 2.800 miliardi di parametri, rendendolo il modello di IA open source con il maggior numero di parametri a livello globale, secondo quanto affermato dall’azienda.

Gli esperti hanno osservato che un numero crescente di modelli open source cinesi di grandi dimensioni sta passando da singole scoperte a progressi collettivi, offrendo nuovi approcci allo sviluppo globale dell’IA.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).