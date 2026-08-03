BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è congratulata con i governi spagnolo e marocchino per la gestione della crisi migratoria a Ceuta. In una lettera, ripresa dal quotidiano spagnolo El Pais, von der Leyen ha sottolineato che il Marocco resta “un importante partner strategico” per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori.

Da quanto accaduto a Ceuta emerge inoltre, secondo la presidente della Commissione europea, che occorre un rafforzamento dei confini europei. “Dopo questo episodio, è chiaro che dobbiamo rafforzare i confini nei punti critici”, ha dichiarato von der Leyen. La missiva si è conclusa sottolineando la solidarietà europea nei confronti della Spagna. “La solidarietà europea è al centro del progetto europeo. La Spagna e il suo popolo possono contare sul continuo sostegno della Commissione e sulla forza della nostra Unione per superare questa sfida”, ha scritto von der leyen secondo quanto riporta El Pais.

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