Cina: Mongolia Interna, inizia stagione delle nascite degli agnelli (1)

XILINGOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un pastore (a destra) e sua moglie danno da bere del latte a un agnello nell’East Ujimqin Banner di Xilingol League, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 17 marzo 2026. I pastori nelle praterie della zona al momento sono impegnati nell’allevamento degli agnelli, durante la stagione delle nascite primaverili.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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