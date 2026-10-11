L’annuncio di Trump “Tregua Russia-Ucraina sulle infrastrutture energetiche”

IPA88862555 - Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy meets with USA President Donald Trump (r) in New York, USA-22/09/2026 Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy travels to the United States to participate in events held on the occasion of the 81st Session of the United Nations General Assembly. The working visit includes official engagements linked to the annual high-level UN gathering in New York. RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT ‘ SIPA / Ukrainian Presidential Press service ‘ - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / SIPA//SIPA_sipa.27656/Credit:Ukrainian Presidency/SIPA/2609231145

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato”. Lo annuncia sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che conclude: “Non violatela!”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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