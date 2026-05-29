Cina: MOC, negoziati con l’UE in merito ai nuovi dazi sull’acciaio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è attualmente impegnata in negoziati con l’Unione europea nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito al piano dell’UE di applicare nuovi dazi sull’acciaio a partire dal primo luglio di quest’anno, ha dichiarato ieri il ministero cinese del Commercio (MOC).

La mossa dell’UE è sostanzialmente protezionismo commerciale, che non solo non tutela la competitività della sua industria siderurgica, ma comprometterà gravemente il commercio di acciaio tra Cina e Unione europea e inciderà sulla stabilità della produzione e delle catene di approvvigionamento globali, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong durante un briefing con la stampa, rispondendo a una domanda dei media.

La Cina auspica di raggiungere un risultato vantaggioso per entrambe le parti attraverso i negoziati, promuovendo al contempo lo sviluppo stabile e sano delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e UE, ha affermato He.

Qualora l’UE dovesse discriminare le imprese e i prodotti cinesi, la Cina adotterà misure corrispondenti per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi, ha dichiarato il portavoce.

(ITALPRESS).