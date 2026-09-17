Cina: Minning, da terra deserta a dimora per 60mila persone (1)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’operaia fotografata mentre lavora a una macchina da cucire in uno stabilimento del produttore di abbigliamento sportivo ERKE nella cittadina di Minning, nella contea di Yongning a Yinchuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, l’11 settembre 2026.

Situata a est dei monti Helan, Minning, il cui nome deriva dalle abbreviazioni cinesi di Fujian e Ningxia, rappresenta una testimonianza concreta degli sforzi della Cina nella lotta alla povertà: una terra deserta è stata trasformata in una nuova dimora per 60.000 persone.

Nel 1996, con l’avvio della collaborazione tra est e ovest per la riduzione della povertà, la provincia sud-orientale cinese del Fujian fu incaricata di fornire assistenza mirata al Ningxia. Nel 1997 iniziò la costruzione del villaggio di Minning su un terreno incolto nei pressi di Yinchuan, capoluogo regionale. Successivamente, funzionari della provincia del Fujian si recarono a più riprese sul posto per partecipare alla costruzione, oltre a fornire fondi e progetti di sostegno. L’impegno interprovinciale ha trasformato Minning in una moderna cittadina, la cui popolazione è passata da circa 8.000 a oltre 60.000 abitanti, dediti principalmente alla coltivazione di uva da vino, funghi e bacche di goji e all’allevamento di bovini. Oggi, la base viticola, estesa su 4.866,67 ettari, e le oltre 20 aziende vinicole di Minning accolgono più di 100.000 visitatori all’anno. Il Parco industriale di Minning ha attirato oltre 30 imprese, con un valore della produzione superiore a un miliardo di yuan, pari a circa 149 milioni di dollari. Negli ultimi 30 anni, prendendo Minning come modello, in entrambe le regioni sono stati istituiti più di 110 villaggi dimostrativi per la cooperazione Fujian-Ningxia, 78 nuovi villaggi per migranti e 423 aree di ricollocamento, nei quali sono state trasferite complessivamente oltre 1,23 milioni di persone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).