Cina: il Parco del sito archeologico nazionale del monte Tonglyu a Daye (3)

DAYE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio, scattata da un drone il 3 agosto 2023, mostra il museo del sito dedicato al patrimonio dell’antica miniera di rame del monte Tonglyu, nella città di Daye, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Il Parco del sito archeologico nazionale del monte Tonglyu è stato costruito su questo sito. Ponendo la costruzione del parco al centro del progetto, il governo locale ha esplorato un percorso caratteristico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, attirando numerosi visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).