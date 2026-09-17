Cina apre Canale Pinglu creando via commerciale breve verso Sud-est asiatico (1)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 settembre 2026, mostra lo snodo di Madao sul Canale Pinglu, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. La Cina ha inaugurato ieri il canale, offrendo alle aree sud-occidentali del Paese, prive di sbocco sul mare, una via più breve verso la costa e i mercati esteri, in particolare verso quelli dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il principale partner commerciale della Cina. Costruito con un investimento di 72,7 miliardi di yuan, pari a circa 10,75 miliardi di dollari, il canale, lungo 134,2 chilometri, collega Hengzhou, città a livello di contea della regione del Guangxi, al golfo di Beibu, lo sbocco marittimo più vicino per gran parte della Cina sud-occidentale.
-Foto Xinhua-
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