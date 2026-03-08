PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina resterà il motore più stabile dell’economia globale, ha dichiarato domenica il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Negli ultimi cinque anni, l’economia cinese è cresciuta a un tasso medio annuo del 5,4%, contribuendo per circa il 30% alla crescita globale, più del contributo combinato del Gruppo dei Sette, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a margine della sessione in corso dell’organo legislativo nazionale.

In qualità di mercato di consumo potenziale più grande al mondo e maggiore economia emergente, la Cina dispone di condizioni migliori a sostegno di una prospettiva positiva di lungo periodo e di una più forte tendenza a una crescita sostenibile, ha affermato Wang.

Sottolineando che la grandezza di un Paese risiede nel servire il bene comune, il ministro ha dichiarato che la Cina amplierà l’apertura di alto livello e agirà non solo come “fabbrica del mondo” ma anche come “mercato del mondo”.

“La Cina è fermamente impegnata a sostenere la liberalizzazione e l’agevolazione del commercio e degli investimenti, a mantenere stabili e fluide le catene industriali e di approvvigionamento globali, a difendere il sistema commerciale multilaterale incentrato sul Wto e a difendere un ordine economico e commerciale equo e aperto”, ha dichiarato Wang.

Il mondo può contare sulla Cina per nuovi contributi a una crescita globale forte e sostenibile, ha aggiunto.

