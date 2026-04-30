Gli Usa riaffermano il riconoscimento della sovranità del Marocco sul Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro “riconoscimento della sovranità del Marocco sul Sahara“. “Gli Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara”, ha dichiarato il Vice Segretario di Stato americano, Christopher Landau, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Rabat al termine del suo incontro con il ministro degli Affari esteri Nasser Bourita. L’alto responsabile statunitense ha inoltre sottolineato che “stiamo operando nel quadro dell’ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza (NDR: Risoluzione 2797) per giungere a una soluzione pacifica di questo conflitto, che perdura da un periodo inaccettabile”, aggiungendo che “questa situazione non può attendere altri 50, 150 o 200 anni per essere risolta”.

Christopher Landau ha inoltre ribadito, durante i colloqui con Nasser Bourita, il sostegno costante degli Stati Uniti “alla proposta di autonomia seria, credibile e realistica del Marocco”, definendola “l’unica base per una soluzione giusta e duratura della controversia territoriale sul Sahara”. Allo stesso modo, il Vice Segretario di Stato americano ha evidenziato, nel corso degli incontri, “il sostegno degli Stati Uniti alle imprese americane interessate a investire e a sviluppare attività economiche nel Sahara”.

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