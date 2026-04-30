RinnovArea, anche a Quartu Sant’Elena partono i cantieri per la riqualificazione degli edifici ERP

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati avviati nei giorni scorsi i cantieri di RinnovArea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area), a Quartu Sant’Elena. Si susseguono le inaugurazioni dei lavori in tutto il territorio regionale del programma da 300 milioni che prevede la riqualificazione degli edifici di edilizia popolare di proprietà di Area, negli ultimi due mesi, da quando è stato inaugurato il Piano, sono stati consegnati i primi lavori in tutti i territori dell’Isola, il 20 aprile scorso l’apertura dei cantieri programmati nel comune di Quartu. “Si tratta di 122 alloggi totali – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – nel terzo comune più popoloso di tutta l’Isola. Il Piano RinnovArea infatti interessa tutti i territori, dai più piccoli e decentrati ai comuni più grandi come in questo caso. La dignità di ogni cittadina e cittadino parte proprio dalla casa perché qualunque sia il territorio, il paese o la città in cui si risiede ciò che conta è poter vivere con la percezione di essere dentro la vita della comunità con le prerogative di un luogo sicuro, salubre e sostenibile in cui abitare”. Nel comune di Quartu Sant’Elena sono stati avviati nel mese di aprile i lavori nelle case di via Via Santa Lucia (92 alloggi) e Via Sant’Antonio (30 alloggi), per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Gli interventi manutentivi consistono nel rifacimento delle impermeabilizzazioni e delle eventuali coperture, il risanamento dei balconi, degli intonaci e le tinteggiature, il rinnovamento di adduzioni e scarichi, e il rifacimento bagni e servizi.

“Alla fine del 2024 – ricorda Piu – tramite la Centrale regionale di committenza, è stata indetta una prima gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro e a distanza di poco più di un anno abbiamo fatto partire numerosi canteri in tutto il territorio regionale. Questo basterebbe per significare quanto impegno stiamo mettendo per ridefinire l’approccio al tema dell’edilizia residenziale pubblica. A questo – conclude l’assessore – va aggiunto l’imponente stanziamento inedito di risorse per riqualificare edifici che da troppo tempo necessitavano di manutenzioni significative”. L’Accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale. La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali è stata definita sulla base di un criterio oggettivo, che è quello del numero degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica), e dopo lo stanziamento ulteriore dei fondi FSC, la ripartizione è aggiornata per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi, a oltre 111 milioni di euro che comprendono anche il progetto di Sant’Elia, per Sassari, con circa 6.550 alloggi, a 73 milioni, per Carbonia-Iglesias con circa 4.320 alloggi, a 48 milioni, a Nuoro con circa 3.510 alloggi, a 39 milioni e per Oristano, che conta circa 2.500 alloggi, a 28 milioni euro.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).