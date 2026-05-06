PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri dell’Iran, Seyyed Abbas Araghchi, visiterà la Cina su invito il 6 maggio, ha annunciato ieri un portavoce del ministero cinese degli Esteri.
Il membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Esteri Wang Yi terrà i colloqui con Araghchi, ha dichiarato il portavoce.
(ITALPRESS).
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