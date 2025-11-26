Cina: ministero, Paese sperimenterà servizi commerciali IoT satellitari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, la Cina condurrà prove commerciali per servizi di Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) satellitari per sostenere lo sviluppo sicuro e sano di industrie emergenti come quella aerospaziale commerciale e l’economia a bassa quota.

I servizi di IoT satellitari si riferiscono a un tipo di servizio dati a bassa velocità che fornisce connessioni IoT su vasta area per dispositivi come terminali di raccolta dati, dispositivi indossabili e terminali portatili, nonché mezzi di trasporto come automobili, navi e aeromobili, attraverso la tecnologia di comunicazione satellitare.

Le imprese che fanno domanda per condurre prove commerciali devono svolgere le attività pertinenti in Cina costruendo sistemi IoT satellitari, nonché sistemi di supporto al business (BSS), sistemi di supporto alle operazioni (OSS) e sistemi di supporto alla gestione (MSS), in conformità con leggi e regolamenti, secondo una circolare pubblicata martedì dal ministero.

Le prove commerciali dei servizi IoT satellitari sono rivolte principalmente agli utenti industriali in settori quali trasporti, energia, agricoltura e risposta alle emergenze, che utilizzano tali servizi per la raccolta e la trasmissione dei dati.

Con lo svolgimento delle prove commerciali, la Cina mira a stimolare gli operatori di mercato, migliorare le capacità di servizio del settore, istituire un sistema di supervisione della sicurezza e creare esperienze e modelli replicabili e scalabili, si legge nella circolare

(ITALPRESS).