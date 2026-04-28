Cina: ministero Esteri, decisioni su investimenti esteri prese in base a leggi, regolamenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha dichiarato che il governo cinese valuta e adotta le relative decisioni in materia di investimenti esteri in conformità con leggi e regolamenti, in risposta a una domanda sulla recente decisione della Cina di vietare l’acquisizione estera del progetto Manus.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa. Secondo quanto riportato dai media, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina ieri ha annunciato che l’ufficio del meccanismo di lavoro per la revisione della sicurezza degli investimenti esteri ha emesso, in conformità con leggi e regolamenti, una decisione che vieta l’investimento estero nel progetto di acquisizione Manus e ha ordinato alle parti coinvolte di revocare l’accordo di acquisizione.

(ITALPRESS).