Cina: Ministero commercio “Ci opponiamo all’inserimento di nostre imprese nell’elenco UE di ‘fornitori ad alto rischio’”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone fermamente alla decisione dell’Unione Europea (UE) di inserire alcune imprese cinesi nell’elenco dei cosiddetti “fornitori ad alto rischio”. Lo ha dichiarato giovedì il ministero cinese del Commercio (MOC).

La portavoce del ministero He Yongqian durante una conferenza stampa ha dichiarato che l’UE ha recentemente pubblicato dei documenti che richiedono agli Stati membri di escludere i “fornitori ad alto rischio” da 18 settori chiave, tra cui l’energia, i trasporti e la gestione dei servizi ICT. La funzionaria ha aggiunto che la Cina ha espresso serie preoccupazioni riguardo a questa decisione.

Le aziende cinesi operano da tempo in Europa nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, fornendo prodotti e servizi di alta qualità e contribuendo alle industrie europee delle telecomunicazioni e del digitale, ma l’UE, senza alcuna base fattuale, ha inserito alcune aziende cinesi in tale elenco e ha limitato il loro coinvolgimento nello sviluppo del 5G, ha affermato la portavoce.

Come dichiarato da He, la Cina si oppone con determinazione alle pratiche discriminatorie dell’UE e al suo approccio errato con cui politicizza le questioni economiche e commerciali ed estende eccessivamente il concetto di sicurezza.

(ITALPRESS).