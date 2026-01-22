PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì una portavoce del ministero cinese del Commercio (MOC) ha accolto con favore i nuovi accordi commerciali del Canada relativi ai veicoli elettrici (EV) esportati dalla Cina, definendoli “un passo positivo nella giusta direzione”.

La portavoce He Yongqian ha formulato queste osservazioni rispondendo a una domanda sugli accordi tra i due Paesi relativi agli EV e ai semi di colza.

In base agli accordi modificati, il Canada concederà alla Cina una quota annuale di 49.000 veicoli elettrici. I veicoli che rientrano in questa quota beneficeranno dell’aliquota tariffaria della nazione più favorita pari al 6,1% e saranno esenti dal dazio aggiuntivo del 100%, mentre il volume della quota è destinato ad aumentare su base annua secondo una certa proporzione.

Per quanto riguarda i semi di colza, He ha osservato che la Cina ha sempre sostenuto la risoluzione delle controversie commerciali attraverso il dialogo e le consultazioni. Il Paese prenderà pienamente in considerazione le richieste ragionevoli del Canada nel quadro delle norme stabilite e prenderà una decisione definitiva sulla base dei fatti e delle prove.

He ha espresso la convinzione che questi sforzi svolgeranno un ruolo positivo nell’approfondimento della cooperazione commerciale e industriale tra Cina e Canada, nonché nel miglioramento del benessere dei due popoli.

(ITALPRESS)