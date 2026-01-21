Cina: mercati riforniti nello Xinjiang nonostante il gelo (3)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un venditore si prepara a scaricare verdure da un camion presso il mercato all’ingrosso di prodotti agricoli Jiuding a Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, il 19 gennaio 2026. Una forte ondata di freddo ha recentemente colpito lo Xinjiang, causando un brusco calo delle temperature. Le autorità dei vari settori della regione hanno lavorato in modo coordinato per garantire un’adeguata fornitura di verdura e frutta. Il mercato all’ingrosso di prodotti agricoli Jiuding, un hub logistico regionale per i prodotti agricoli, ha attivato un meccanismo preventivo per mettere in sicurezza le fonti di approvvigionamento e aumentare le scorte in anticipo. Attualmente, i mercati locali sono ben riforniti di verdura e frutta, mentre i prezzi restano stabili.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).