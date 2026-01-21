Cina: mercati riforniti nello Xinjiang nonostante il gelo (3)

(260121) -- URUMQI, Jan. 21, 2026 (Xinhua) -- A vendor prepares to unload vegetables from a truck at the Jiuding agricultural products wholesale market in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 19, 2026. A massive cold wave has hit northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region recently, causing sharp temperature drops. Authorities across sectors in the region have worked in coordination to ensure an ample supply of vegetables and fruits. The Jiuding agricultural products wholesale market in Urumqi, a regional logistics hub for agricultural produce, has launched a preemptive mechanism to secure supply sources and boost stocks in advance. At present, local markets are well stocked with vegetable and fruits, while prices remain stable. (Xinhua/Ding Lei)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un venditore si prepara a scaricare verdure da un camion presso il mercato all’ingrosso di prodotti agricoli Jiuding a Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, il 19 gennaio 2026. Una forte ondata di freddo ha recentemente colpito lo Xinjiang, causando un brusco calo delle temperature. Le autorità dei vari settori della regione hanno lavorato in modo coordinato per garantire un’adeguata fornitura di verdura e frutta. Il mercato all’ingrosso di prodotti agricoli Jiuding, un hub logistico regionale per i prodotti agricoli, ha attivato un meccanismo preventivo per mettere in sicurezza le fonti di approvvigionamento e aumentare le scorte in anticipo. Attualmente, i mercati locali sono ben riforniti di verdura e frutta, mentre i prezzi restano stabili.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

