Cina: McDonald’s si espande in tutte le province continentali

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso del settore fast food McDonald’s questo fine settimana ha aperto i suoi primi ristoranti nella regione autonoma del Ningxia Hui e nella provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina, estendendo la presenza del marchio a tutte le suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale.

Sabato McDonald’s ha annunciato il suo ingresso a Yinchuan, capoluogo del Ningxia, con l’apertura di tre ristoranti nei principali distretti commerciali della città.

Il primo ristorante McDonald’s del Qinghai ha aperto domenica nell’Haihu New District di Xining, capoluogo della provincia. Il ristorante con servizio drive-through si estende su una superficie totale di oltre 700 metri quadrati e dispone di oltre 200 posti a sedere.

McDonald’s è entrata ufficialmente nel mercato della Cina continentale nell’ottobre 1990, aprendo il suo primo ristorante a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong. Nel 2017, l’azienda ha avviato una partnership strategica con CITIC Limited, CITIC Capital e Carlyle Group.

Secondo i dati di McDonald’s China, a novembre 2025 McDonald’s aveva aperto oltre 7.500 ristoranti in più di 280 città a livello di prefettura nella Cina continentale, impiegando oltre 200.000 persone.

(ITALPRESS).