ZUNYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano il memoriale dei quattro attraversamenti del fiume Chishui nella contea di Xishui, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’11 settembre 2026. Oltre 90 anni fa, l’Armata Rossa attraversò quattro volte il fiume Chishui durante la Lunga Marcia, rompendo l’accerchiamento nemico. Oggi, nuovi ponti e strade hanno migliorato i trasporti lungo il fiume Chishui, mentre le industrie rurali hanno continuato a svilupparsi. Anche il turismo rosso si sta sviluppando nell’area, attirando sempre più persone a visitare i siti rivoluzionari.

-Foto Xinhua-

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