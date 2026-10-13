Cina: Lulong, filiera delle patate dolci aumenta i redditi degli agricoltori (1)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un raccolto di patate dolci fotografato in un centro di coltivazione di patate dolci nella contea di Lulong, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 12 ottobre 2026. Sfruttando il proprio terreno sabbioso, la contea ha incoraggiato negli ultimi anni gli agricoltori locali a coltivare patate dolci di alta qualità. Lulong ha inoltre favorito l’insediamento di imprese per la lavorazione avanzata dei prodotti a base di patate dolci. Questi sforzi hanno contribuito a creare nella zona una filiera industriale che comprende la coltivazione delle piantine di patata dolce, la loro messa a dimora, la lavorazione avanzata e la vendita, aumentando efficacemente i redditi degli agricoltori. Secondo le autorità locali, la superficie della contea destinata alla coltivazione di questo prodotto supera ora i 120.000 mu (circa 8.000 ettari).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).