Cina: lo Xinjiang integra la sicurezza della rete elettrica e la tutela degli uccelli migratori (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il primo aprile 2026, mostra un operatore della State Grid Altay Power Supply Company mentre installa un nido per uccelli nel Parco nazionale delle zone umide del lago Ulunggur, nella contea di Fuhai della prefettura di Altay, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Caratterizzata da una fitta rete di corsi d’acqua e da un solido ambiente ecologico, Altay rappresenta un habitat cruciale per gli uccelli migratori. Con l’aumento delle temperature, la regione è entrata nel picco della stagione migratoria e l’intensificarsi dell’attività degli uccelli pone sfide alla sicurezza dell’operatività delle linee elettriche di trasmissione locali. La State Grid Altay Power Supply Company ha avviato un’iniziativa speciale per affrontare queste criticità. Il personale ha utilizzato dei droni per installare 16 nidi ecologici per uccelli lungo le principali linee di trasmissione, evitando che gli uccelli nidifichino sulle infrastrutture elettriche e scongiurando così potenziali rischi per la sicurezza. Bilanciando conservazione ecologica e manutenzione della rete, questo approccio favorisce un rapporto armonioso e reciprocamente vantaggioso tra l’ecologia regionale e il settore elettrico.

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