PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cinese della navigazione satellitare continua a espandersi, con il valore complessivo della produzione del settore che nel 2025 ha raggiunto 629 miliardi di yuan (pari a circa 91,9 miliardi di dollari), in aumento del 9,24% su base annua, secondo un libro bianco pubblicato oggi.

Il documento, diffuso dall’Associazione cinese per i sistemi globali di navigazione satellitare e i servizi basati sulla localizzazione, riferisce che alla fine del 2025 quasi 1,4 miliardi di smartphone in Cina erano dotati di funzionalità di posizionamento BeiDou, pari a circa il 98% di tutti i cellulari del Paese.

Secondo il libro bianco, inoltre, più di 160 milioni di dispositivi indossabili supportavano i servizi di posizionamento BeiDou, mentre oltre 100 milioni di autovetture erano dotate di apparecchiature di bordo che utilizzano i servizi BeiDou per la navigazione e il posizionamento.

Al di fuori della Cina, i servizi BeiDou e i prodotti correlati sono stati esportati in oltre 140 Paesi e regioni del mondo, si legge nel documento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)