Cina: lanciato nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato ieri un razzo vettore Long March-8 dalla provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio un nuovo gruppo di satelliti.
Il razzo è decollato alle 22:42 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Il gruppo di satelliti, il nono destinato a costituire la costellazione Spacesail, è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
(ITALPRESS).
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