ROMA (ITALPRESS) – Due turisti italiani sono stati tratti in salvo dagli elementi della Gendarmeria Reale marocchina dopo essersi dispersi lungo piste montane impervie in direzione di Ouarzazate, nel sud del Marocco, in condizioni meteorologiche particolarmente difficili e sotto un’intensa ondata di freddo che ha colpito le alture dell’Alto Atlante.

Secondo quanto riferito da fonti locali, le unità della brigata territoriale di Touama, nella provincia di Al Haouz, hanno avviato vaste operazioni di ricerca e perlustrazione subito dopo la segnalazione della scomparsa dei due cittadini italiani, che stavano percorrendo in bicicletta sentieri di montagna particolarmente accidentati. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, coprendo diversi itinerari difficili dell’Alto Atlante, fino all’individuazione e all’evacuazione dei due turisti.

L’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha espresso in un messaggio pubblicato su X la sua “sincera gratitudine” alla Gendarmeria Reale marocchina, alle autorità locali e a tutte le squadre di soccorso intervenute tra Telouet e Al Haouz per il ritrovamento e l’assistenza prestata ai due giovani italiani dispersi durante un’escursione in bicicletta. Il diplomatico italiano ha inoltre sottolineato che l’operazione, condotta in condizioni climatiche avverse e su un terreno particolarmente impervio, si è conclusa positivamente grazie alla professionalità e alla rapidità d’intervento delle autorità marocchine, in coordinamento con la rete consolare italiana.

– foto IPA Agency –

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