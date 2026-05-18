Egitto-Usa, Aaty e Boulos a colloquio sulle crisi regionali e sulla sicurezza in Medio Oriente

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Badr Abdel Aaty, ha avuto un colloquio telefonico con Massad Boulos, consigliere senior del presidente degli Stati Uniti per gli Affari arabi e africani, dedicato agli sviluppi regionali e al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Il Cairo e Washington. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, le due parti hanno ribadito l’importanza del partenariato strategico tra Egitto e Stati Uniti quale pilastro per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente e in Africa, confermando la volontà di intensificare il coordinamento politico ed economico sui principali dossier regionali. Nel corso della conversazione, Abdel Aaty ha sottolineato la necessità di rilanciare il dialogo tra Washington e Iran per favorire la de-escalation nella regione, ribadendo che il dialogo e la diplomazia restano la strada principale per evitare un allargamento del conflitto.

Il colloquio ha inoltre affrontato gli sviluppi in Libia e Sudan, con il ministro egiziano che ha riaffermato il sostegno del Cairo all’unità e alla stabilità dei due Paesi, chiedendo soluzioni politiche inclusive e il rafforzamento delle istituzioni nazionali. Abdel Aaty ha discusso della sicurezza idrica egiziana e del dossier della diga etiope, ribadendo il rifiuto di qualsiasi misura unilaterale che possa compromettere i diritti dell’Egitto sulle risorse del Nilo. Da parte sua, Massad Boulos ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’Egitto nel sostegno alla sicurezza e alla stabilità regionale, confermando l’impegno degli Stati Uniti a proseguire il coordinamento strategico con il Cairo.

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