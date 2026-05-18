Cina: ad aprile prezzi delle case in lieve aumento nelle città di prima fascia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ad aprile i prezzi delle abitazioni nelle città cinesi di prima fascia – Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen – sono aumentati lievemente rispetto al mese precedente, mentre nelle città di seconda e terza fascia il calo dei prezzi è risultato contenuto o invariato, hanno mostrato oggi i dati ufficiali.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS), ad aprile i prezzi delle nuove abitazioni nelle quattro città di prima fascia sono aumentati dello 0,1% su base mensile. Nelle città di seconda fascia il calo dei prezzi è sceso allo 0,1%, mentre in quelle di terza fascia la flessione è stata dello 0,3%, in linea con il mese precedente.

Andamenti simili sono stati osservati nel mercato delle abitazioni di seconda mano, secondo i dati.

Il rapporto mensile dell’NBS monitora i prezzi degli immobili residenziali in 70 grandi città cinesi, comprendenti quattro città di prima fascia, 31 città di seconda fascia e 35 città di terza fascia.

Wang Zhonghua, statistico dell’NBS, ha dichiarato che 21 delle 70 città hanno registrato aumenti su base mensile o prezzi invariati nel mercato delle nuove abitazioni, cinque in più rispetto a marzo. Nel mercato delle abitazioni di seconda mano, il dato è stato pari a 16, in calo di un’unità rispetto al mese precedente.

Su base annua, in generale i prezzi di vendita sono diminuiti in tutte le fasce urbane. Tuttavia, nelle città di prima fascia il calo si è attenuato sia nel mercato delle nuove abitazioni sia in quello delle case di seconda mano. Nella maggior parte delle altre grandi città il calo è risultato più contenuto o invariato, anche se nelle città di terza fascia la riduzione dei prezzi delle nuove abitazioni ha mostrato una lieve accelerazione.

(ITALPRESS).