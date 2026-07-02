Cina: a Pechino al via la Global Digital Economy Conference 2026 (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot mostra come piegare i vestiti durante la Digital Economy Industry Expo 2026 al China National Convention Center di Pechino, capitale della Cina, il 2 luglio 2026. Con il tema “Costruire una città a misura di digitale: intelligenza inclusiva, connettività senza confini”, la Global Digital Economy Conference 2026 si è aperta oggi a Pechino. La conferenza si articola in una cerimonia di apertura, un forum principale dal titolo “Dialogo globale sulle città a misura di digitale”, diversi forum tematici e una serie di eventi durante tutto l’anno, in risposta alle trasformazioni portate dall’innovazione tecnologica nell’era digitale. In contemporanea con la conferenza si tiene la Digital Economy Industry Expo 2026.
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