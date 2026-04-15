JINGHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone fanno volare le lanterne di Kongming, tipiche e piccole mongolfiere di carta ad aria calda, lungo il fiume Lancang, nella città di Jinghong, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 13 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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