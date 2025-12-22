Cina: antiche abitazioni Dikengyuan diventano un’attrazione culturale (1)

SANMENXIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 dicembre 2025, mostra le tradizionali residenze Dikengyuan nel villaggio di Beiying, cittadina di Zhangbian, distretto di Shanzhou, nella città di Sanmenxia, nella provincia centrale cinese dello Henan. Le residenze Dikengyuan, delle tradizionali costruzioni abitative dello Henan occidentale caratterizzate da un cortile incassato, sono di grande valore per lo studio della storia, dell’architettura, della geologia e della sociologia locali. Nel 2011 sono state inserite nel terzo gruppo degli elementi del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina. Negli ultimi anni, Sanmenxia ha promosso con continuità il restauro di queste peculiari abitazioni, trasformandole in attrazioni turistiche per stimolare ulteriormente lo sviluppo delle aree circostanti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).