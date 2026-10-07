Cina: l’aroma del caffè dello Yunnan conquista nuovi mercati in Asia-Pacifico

KUALA LUMPUR (MALESIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando Thomas Ooi assaggiò per la prima volta il caffè dello Yunnan a Pechino nel 2015, il suo carattere sapido, quasi simile a quello della carne essiccata, gli sembrò insolito. All’epoca, pochi nel settore del caffè in Malesia prestavano attenzione ai chicchi provenienti dallo Yunnan, una provincia cinese nota soprattutto per il tè.

Un decennio dopo, tutto è cambiato. Ooi, fondatore della Ghostbird Coffee Roastery di Kuala Lumpur, ha importato il suo primo lotto di chicchi specialty dello Yunnan nel 2025, li ha inseriti nel menu della sua caffetteria e li ha visti andare esauriti in appena due mesi.

La crescente popolarità riflette un cambiamento regionale più ampio, mentre il caffè proveniente dalle zone montuose del sud-ovest della Cina guadagna terreno al di fuori del proprio mercato interno, conquistando nuovi consumatori nell’Asia-Pacifico e aprendo nuove opportunità per il commercio, gli scambi culturali e l’apprezzamento del gusto.

UNA NUOVA ORIGINE DEL CAFFÈ

Lo Yunnan si trova ai margini settentrionali della “cintura mondiale di coltivazione” del caffè, la fascia equatoriale compresa tra il Tropico del Cancro e quello del Capricorno. Per secoli, i suoi altopiani ondulati sono stati rinomati come il cuore della produzione di tè in Cina. Negli ultimi due decenni, investimenti costanti, migliori tecniche agricole e il forte aumento dei consumi interni hanno favorito lo sviluppo di una fiorente industria locale del caffè.

L’industria del caffè dello Yunnan si estende su sei principali aree di coltivazione: Pu’er, Baoshan, Lincang, Dehong, Xishuangbanna e Nujiang, ciascuna con punti di forza specifici nella produzione di caffè specialty. Nei primi otto mesi del 2026, la provincia ha esportato 11.000 tonnellate di caffè per un valore complessivo di 450 milioni di yuan, pari a 67 milioni di dollari USA.

“Credo che lo Yunnan sia molto interessante, non solo per le varietà di caffè in sé. Penso che i produttori dello Yunnan siano molto innovativi”, ha affermato Ooi, spiegando di avere in programma una visita alle piantagioni di caffè della provincia alla fine della stagione del raccolto di quest’anno, accompagnando alcuni amici torrefattori desiderosi di vedere le coltivazioni di persona.

La Malesia è tra le principali destinazioni asiatiche per le esportazioni dello Yunnan. Secondo l’associazione provinciale per il commercio internazionale, nel 2025 il caffè dello Yunnan è stato esportato in 43 Paesi e regioni, con i Paesi europei e asiatici tra le principali destinazioni. In Asia, Vietnam e Malesia rappresentano i due mercati principali.

MISCELE TRANSFRONTALIERE

Per Pham Duy Anh, specialista del caffè di Hanoi, i chicchi dello Yunnan stanno conquistando progressivamente i consumatori vietnamiti, con un numero crescente di caffetterie specializzate e torrefattori che oggi li propongono.

Secondo Anh, il loro fascino risiede nella qualità che migliora a ogni raccolto e nella varietà dei metodi di lavorazione, adatti ai consumatori vietnamiti alla ricerca di nuovi sapori.

“Metodi di lavorazione diversificati, come lavato, naturale, honey e anaerobico, hanno impedito che i chicchi venissero confinati in un unico profilo aromatico, offrendo ai consumatori note come vino delicato, uvetta, guava, tè e anguria”, ha affermato Anh, descrivendo questo aspetto come un vantaggio in un mercato che valorizza la diversità e la personalizzazione dell’esperienza del caffè.

I legami commerciali tra Yunnan e Vietnam si sono sviluppati oltre il semplice scambio di materie prime, creando un contesto che ha contribuito ad alimentare il crescente commercio di caffè tra le due parti. Iniziative congiunte, tra cui il Festival del caffè Cina-Vietnam, alleanze commerciali guidate dal settore, incontri tra imprese e visite sul campo lungo la catena di approvvigionamento, hanno creato profondi legami tra le rispettive industrie.

In occasione della quarta edizione della China International Supply Chain Expo, tenutasi a Pechino a giugno, uno stand di 40 metri quadrati dedicato al caffè a tema Yunnan-Vietnam ha attirato grande attenzione, mettendo in evidenza il proprio vantaggio nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere del caffè basate sulle aree di confine.

L’innovazione transfrontaliera nella cultura del caffè sta prendendo forma anche nel bacino Lancang-Mekong, che la Cina condivide con Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Omar Ali, cofondatore e direttore generale di SinoTaste, ha creato “Mekong Coffee with Six Flavors”, una miscela multinazionale composta da chicchi provenienti da tutti e sei i Paesi del Lancang-Mekong, dopo aver assaggiato circa 50 lotti di chicchi e testato decine di formule.

“Quando si crea una miscela multi-origine, l’obiettivo non è far risaltare una singola origine. Si tratta di capire come questi caffè si completino a vicenda e creino qualcosa che nessuno di loro potrebbe ottenere da solo”, ha affermato Omar Ali. “È un po’ come nelle collaborazioni: ogni Paese e ogni cultura ha i propri punti di forza distintivi; messi insieme, danno vita a nuove possibilità”.

VERSO ORIZZONTI PIÙ LONTANI

Sebbene il Sud-est asiatico rimanga il fulcro del commercio di caffè dello Yunnan nell’Asia-Pacifico, i chicchi stanno viaggiando molto più lontano, fino alla Nuova Zelanda, dove rimangono una presenza di nicchia ma degna di nota nel panorama del caffè di alta qualità.

La cultura del caffè neozelandese si è affidata in larga misura ai chicchi provenienti da produttori affermati dell’America Latina, come Brasile e Colombia. Tuttavia, i chicchi verdi dello Yunnan hanno iniziato a fare la loro comparsa in alcune torrefazioni locali, come riferito da Radio New Zealand.

MQ Coffee, con sede ad Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda, è tra le aziende che stanno dando al caffè dello Yunnan un punto d’appoggio nel Paese.

La comproprietaria Wang Yanqi ha affermato che negli ultimi anni la qualità dei chicchi è migliorata notevolmente, proprio mentre ha iniziato a crescere l’interesse internazionale per la Cina come origine del caffè.

L’azienda utilizza i chicchi dello Yunnan nelle proprie sessioni di formazione e degustazione, affiancandoli a caffè di altre origini per consentire ai partecipanti di assaporare in prima persona i profili aromatici distintivi dello Yunnan.

Wang ha osservato che alcuni caffè dello Yunnan presentano una buona dolcezza e corposità, permettendo al loro carattere distintivo di emergere anche con l’aggiunta di latte.

L’azienda ha organizzato viaggi di studio per professionisti e appassionati di caffè neozelandesi nelle aree di coltivazione dello Yunnan, dove hanno potuto conoscere direttamente le pratiche locali di coltivazione e lavorazione del caffè.

Per trasformare l’interesse dall’estero in acquisti ricorrenti, il caffè dello Yunnan deve diventare più competitivo in termini di qualità, prezzo e affidabilità delle forniture, ha affermato Wang.

La qualità del caffè dello Yunnan è migliorata in modo significativo nell’ultimo decennio, ha affermato Ooi. “Ora stiamo imparando a conoscerne i profili aromatici, ma vogliamo comprenderli più a fondo”.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)