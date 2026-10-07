Malta, l’IA sarà utilizzata per individuare gli evasori fiscali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Dipartimento delle Entrate di Malta utilizzerà l’intelligenza artificiale (IA) per individuare centinaia di persone sospettate di evasione fiscale e verificare eventuali discrepanze tra i redditi dichiarati, il giro d’affari delle imprese e gli acquisti di rilevante entità.

Il ministro delle Finanze Clyde Caruana ha dichiarato che nelle prossime settimane saranno inviate lettere a “un paio di centinaia” di persone, chiedendo loro di fornire spiegazioni sulle apparenti incongruenze nei propri dati finanziari.

Tra i destinatari vi saranno persone che dichiarano un fatturato fino a un milione di euro, ma redditi pari o inferiori al salario minimo. Altri casi riguarderanno persone con redditi dichiarati relativamente bassi che hanno acquistato beni di elevato valore, come complessi di appartamenti del valore di milioni di euro.

Caruana ha spiegato che a coloro che non saranno in grado di giustificare gli acquisti alla luce del reddito dichiarato sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Intervenendo a una colazione di lavoro pre-budget organizzata dal Times of Malta, il ministro ha affermato che un investimento di 60 milioni di euro nel settore IT sta trasformando il modo in cui il governo monitora le entrate fiscali.

Caruana ha definito i cambiamenti una “rivoluzione silenziosa” e ha sottolineato che l’IA consente ai funzionari fiscali di analizzare l’intera popolazione, anziché basarsi su campioni. Il ministro ha aggiunto che il Dipartimento delle Entrate sta diventando più competente e agile e continuerà a garantire che le imposte dovute allo Stato vengano regolarmente versate.

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(ITALPRESS).