Cisgiordania, media “Palestinese ucciso durante un’incursione di coloni a nord di Nablus”

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – Un palestinese è stato ucciso e altri 16 persone sono rimaste ferite vicino al villaggio di Burqa, a nord di Nablus, nel nord della Cisgiordania, durante un’incursione di coloni. Lo riferiscono i media palestinesi. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che un gruppo di coloni, scortati da soldati, ha attaccato i raccoglitori di olive nei pressi del villaggio, picchiandoli e aprendo il fuoco contro di loro.

Secondo il quotidiano israeliano Israel Hayom, l’episodio è avvenuto dopo che alcuni palestinesi avevano attaccato dei coloni provenienti da un vicino insediamento agricolo; un colono è stato trasportato in ospedale per una ferita alla testa, mentre altri quattro sono stati medicati sul posto. Successivamente, i coloni avrebbero preso di mira un gruppo di palestinesi impegnati nella raccolta delle olive nella zona. Al momento non vi sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).