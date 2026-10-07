Cisgiordania, media “Palestinese ucciso durante un’incursione di coloni a nord di Nablus”

IPA89177249 - NABLUS, OCCUPIED WEST BANK, OCTOBER 1, 2026: Israeli soldiers guard Israeli settlers during a raid on Joseph's Tomb in the eastern part of Nablus. Hundreds of Israeli settlers entered the site to perform Jewish religious rituals under heavy protection from Israeli forces, which deployed military vehicles and imposed security restrictions around the area. Photo by Nedal Shtieh / JNA Press/Sipa USA.

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – Un palestinese è stato ucciso e altri 16 persone sono rimaste ferite vicino al villaggio di Burqa, a nord di Nablus, nel nord della Cisgiordania, durante un’incursione di coloni. Lo riferiscono i media palestinesi. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che un gruppo di coloni, scortati da soldati, ha attaccato i raccoglitori di olive nei pressi del villaggio, picchiandoli e aprendo il fuoco contro di loro.

Secondo il quotidiano israeliano Israel Hayom, l’episodio è avvenuto dopo che alcuni palestinesi avevano attaccato dei coloni provenienti da un vicino insediamento agricolo; un colono è stato trasportato in ospedale per una ferita alla testa, mentre altri quattro sono stati medicati sul posto. Successivamente, i coloni avrebbero preso di mira un gruppo di palestinesi impegnati nella raccolta delle olive nella zona. Al momento non vi sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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