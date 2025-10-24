Cina: lanciato satellite di prova per comunicazioni con razzo Long March-5

WENCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un razzo Long March-5, che trasporta un nuovo satellite di prova per la tecnologia delle comunicazioni, decolla dal sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 23 ottobre 2025.

Giovedì la Cina ha inviato nello spazio un nuovo satellite di prova per la tecnologia delle comunicazioni dal sito di lancio spaziale di Wenchang. Lanciato alle 22:30 (Ora di Pechino) a bordo di un razzo Long March-5, il satellite è entrato con successo nell’orbita pianificata. Verrà utilizzato principalmente per effettuare test di validazione delle tecnologie di comunicazione multibanda e ad alta velocità.

Il lancio è stata la 602esima missione della serie di razzi vettori Long March.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).