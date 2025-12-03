Cina: lanciato razzo riutilizzabile, secondo stadio entra nell’orbita prevista

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì la Cina ha lanciato un razzo vettore riutilizzabile dal nord-ovest del Paese. Il secondo stadio del razzo è riuscito a entrare nell’orbita designata, ma il recupero del suo primo stadio non è andato a buon fine.

Il razzo Zhuque-3 è decollato dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng.

Il booster del primo stadio ha subito una combustione anomala durante il recupero, non riuscendo a effettuare un atterraggio morbido sulla relativa piattaforma. Il test di recupero non ha avuto successo e la causa specifica è oggetto di indagine.

Il Zhuque-3 è un razzo alimentato a ossigeno liquido e metano progettato per lanci frequenti, a costi contenuti e ad alta capacità, secondo LandSpace, l’azienda che l’ha progettato.

Questa missione ha convalidato il design end-to-end di Zhuque-3 e la compatibilità del sistema, ha acquisito dati critici in volo e ha gettato le basi per i lanci operativi e il recupero dello stadio in futuro, ha affermato il produttore di razzi con sede a Pechino.

(ITALPRESS).