Cina: lanciato nuovo satellite di prova per tecnologie di comunicazione

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha inviato oggi nello spazio un nuovo satellite di prova per tecnologie di comunicazione dal Sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan.
Lanciato alle 10:10 (ora di Pechino) a bordo di un razzo Long March-7 in versione modificata, il satellite è entrato con successo nella sua orbita prevista.
Il satellite sarà utilizzato principalmente per servizi come comunicazioni satellitari, radiodiffusione e televisione, trasmissione dati, nonché per effettuare verifiche relative a test tecnologici.
Il lancio segna la 653esima missione effettuata dalla serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
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