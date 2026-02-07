Cina: lanciato con successo un veicolo spaziale sperimentale riutilizzabile

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato la Cina ha lanciato con successo un veicolo spaziale sperimentale riutilizzabile mediante un razzo vettore Long March-2F dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Il veicolo condurrà delle verifiche tecnologiche sui veicoli spaziali riutilizzabili, fornendo supporto tecnico per l’uso pacifico dello spazio.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]