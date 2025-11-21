Cina: lanciato a Lhasa modello linguistico di base tibetano di grandi dimensioni

LHASA (ITALPRESS/XINHUA) – Il modello linguistico tibetano di grandi dimensioni, SunshineGLM V1.0, il primo modello di base tibetano in Cina con centinaia di miliardi di parametri, è stato lanciato mercoledì a Lhasa, capoluogo della Regione Autonoma cinese sudoccidentale dello Xizang.

Durante l’evento di lancio presso l’Università del Xizang, Nyima Tashi, scienziato capo del team di ricerca e professore dell’università, ha detto che il modello è stato addestrato utilizzando circa 28,8 miliardi di token di dati in lingua tibetana di alta qualità.

Questi dati includono un corpus su larga scala di frasi e testi tibetani, corpora paralleli cinese-tibetano e tibetano-inglese, così come voci da dizionari bilingui cinese-tibetano, coprendo vari campi come cronaca, legge, medicina, filosofia, educazione, cultura, scienza e tecnologia.

Secondo i suoi sviluppatori, SunshineGLM V1.0 può gestire strutture linguistiche complesse e conoscenze multi-dominio. Il modello dimostra una solida comprensione semantica del tibetano, capace di produrre risposte rapide alle richieste, così come contenuti chiari e accurati. Eccelle in varie aree, inclusa la generazione di testo tibetano e la traduzione automatica.

Come modello di base, SunshineGLM V1.0 può essere ampiamente applicato nello sviluppo di modelli specifici di settore, come agricoltura, turismo, educazione, medicina tibetana e assistenza sanitaria in alta quota.

Una volta che il modello sarà registrato presso le autorità di regolamentazione, sarà ufficialmente lanciato per l’uso pubblico, ha detto Nyima Tashi.

(ITALPRESS).