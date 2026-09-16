Cina: lanciati nove satelliti dal mare con il razzo Gravity-1 Y3 (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Gravity-1 Y3 con a bordo nove satelliti decolla dalle acque al largo della costa di Shanghai, nella Cina orientale, il 16 settembre 2026. La missione di lancio è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan. I satelliti, un nuovo gruppo della Costellazione Qianfan e un satellite per i test tecnologici EUHT, sono decollati alle 6:00, ora di Pechino, a bordo del razzo vettore Gravity-1 Y3. La missione è stata dichiarata un completo successo.

-Foto Xinhua-

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