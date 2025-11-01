JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha lanciato venerdì la navicella con equipaggio Shenzhou-21, inviando tre astronauti verso la propria stazione spaziale in orbita per una missione della durata di sei mesi.
La navicella, montata su un razzo vettore Long March-2F, è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina.
(ITALPRESS).
