GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale passa accanto alla nave per il trasporto di auto Glovis Leader a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 28 aprile 2026. La nave, con una capacità massima di 10.800 equivalenti ad auto e descritta come la più grande al mondo nel suo genere, è stata consegnata ieri a Guangzhou. L’imbarcazione, denominata Glovis Leader, è stata costruita dalla Guangzhou Shipyard International Company Limited, sotto il controllo della China State Shipbuilding Corporation (CSSC), insieme alla China Shipbuilding Trading Co., Ltd. È stata consegnata a HMM, importante compagnia di spedizioni marittime della Repubblica di Corea (ROK). Dopo la consegna, la nave sarà gestita da Hyundai Glovis Co., Ltd., società di logistica anch’essa con sede nella Repubblica di Corea.

-Foto Xinhua-

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