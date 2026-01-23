Cina: lago Dianchi, livello dell’acqua elevato per ottavo anno di fila (3)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 3 settembre 2025, mostra un panorama del lago Dianchi, nella città di Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Secondo l’Ufficio di amministrazione del lago, la qualità dell’acqua si mantiene a un livello elevato da otto anni consecutivi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
