CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (XINHUA/ITALPRESS) – Tra musica, festeggiamenti e passione per il calcio, elementi che mercoledì hanno segnato l’apertura della Coppa del Mondo FIFA 2026, un volto familiare proveniente dalla Cina ha attirato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo.

Labubu, il personaggio più noto del franchise The Monsters di Pop Mart, è apparso alla cerimonia d’apertura del torneo in qualità di ospite d’onore, diventando la prima proprietà intellettuale originale cinese a partecipare a una celebrazione di apertura della Coppa del Mondo FIFA.

Indossando maglie da calcio, due personaggi Labubu hanno preso parte ai festeggiamenti e condiviso l’entusiasmo per il più grande evento calcistico con gli spettatori di tutto il mondo.

Riconoscibile per i suoi nove denti e le orecchie appuntite e dritte, Labubu è un membro chiave dei The Monsters, un gruppo di creature simili a elfi. Dalla sua creazione nel 2015, il personaggio si è evoluto da giocattolo di design a uno dei marchi culturali cinesi più riconoscibili a livello mondiale.

In vista del torneo, Labubu è stato protagonista di una serie di collaborazioni legate alla Coppa del Mondo. Una collezione in co-branding ispirata al torneo è stata presentata ad aprile, mentre il personaggio è apparso a maggio nel video musicale ufficiale della canzone tema della Coppa del Mondo, diventando il primo marchio di giocattoli di design a comparire in un video musicale ufficiale dell’evento FIFA.

La Coppa del Mondo ha segnato anche la prima visita di Labubu in Messico. Durante i preparativi per la cerimonia d’apertura, il personaggio ha esplorato luoghi simbolo e mercati locali, assaggiato la cucina tradizionale messicana e interagito con residenti e visitatori.

L’ascesa di Labubu ha coinciso con la più ampia espansione internazionale di Pop Mart. Alla fine del 2025, la società gestiva 64 negozi nelle Americhe, incluso il primo punto vendita in Canada, continuando a rafforzare la propria presenza all’estero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).