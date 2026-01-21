Cina: la Stazione ferroviaria di Pechino Ovest celebra 30 anni di attività (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 21 gennaio 2026, mostra una veduta esterna della Stazione ferroviaria di Pechino Ovest e delle aree circostanti a Pechino, capitale della Cina. La stazione mercoledì ha celebrato il suo 30esimo anniversario. Negli ultimi tre decenni, questo moderno snodo dei trasporti ha gestito oltre 1,96 miliardi di viaggi di passeggeri, diventando testimone dello sviluppo della Cina e dell’evoluzione della sua rete ferroviaria.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).