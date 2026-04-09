Cina: la rompighiaccio Xuelong rientra a Shanghai dopo la missione in Antartide (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri della 42esima spedizione antartica cinese sbarcano dalla rompighiaccio da ricerca Xuelong a Shanghai, nella Cina orientale, il 9 aprile 2026. La Xuelong, nota anche come Snow Dragon, è rientrata oggi a Shanghai dopo una missione di 160 giorni nell’ambito della 42esima spedizione antartica del Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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