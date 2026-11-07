Cina: la rompighiaccio Xuelong 2 apre al pubblico nel porto di Sanya (1)

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la cabina di comando della Xuelong 2 presso il porto di Nanshan a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 5 novembre 2026. Giovedì la rompighiaccio cinese Xuelong 2 ha fatto scalo presso un molo per la ricerca scientifica del porto, per effettuare rifornimenti, e ha organizzato una giornata di apertura al pubblico.

-Foto Xinhua-

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