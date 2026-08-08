Cina: la Festa delle torce anima Guizhou e Yunnan (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti partecipano ai festeggiamenti per la Festa delle torce nella prefettura autonoma Yi di Chuxiong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 6 agosto 2026. Giovedì sera, le celebrazioni annuali per l’evento si sono svolte in diverse località, attirando folle di turisti e residenti appartenenti a diversi gruppi etnici.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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